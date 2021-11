Fußball-Zweitligist SC Paderborn muss in den nächsten Wochen auf Mittelfeldspieler Marco Stiepermann verzichten. Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, unterzog sich der 30-Jährige zu Beginn der Länderspielpause einer Operation am rechten Meniskus.

Stiepermann wird Paderborn für einige Zeit fehlen (Foto: SID)

Beim Tabellendritten bringt es Stiepermann in der laufenden Saison auf acht Einsätze und zwei Treffer.

SID