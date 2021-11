Trainer Markus Anfang vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen hat Anschuldigungen "wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats" zurück gewiesen. "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", sagte der 47-Jährige in einem Statement auf der Internetseite des Vereins: "Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt."

Anfang weist Anschuldigungen zurück (Foto: SID)

Gegen Anfang, der in einem Gespräch mit der Geschäftsführung die Anschuldigungen zurückgewiesen hatte, sei angeblich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte der Klub am Abend mit.

SID