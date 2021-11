Mit seinem ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit mehr als zwei Monaten hat sich der 1. FC Heidenheim näher an die Spitzengruppe herangekämpft. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bei Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0). Robert Leipertz (90.+2) erlöste die Gäste mit seinem Treffer in der Nachspielzeit und schoss den FCH zum ersten Auswärtssieg seit dem 3:1 in Sandhausen am 18. September.

Heidenheim (24 Punkte) ist nun Sechster, Düsseldorf (16) muss sich weiter nach unten orientieren. Die Abstiegsplätze sind bedrohlich nah.

Düsseldorf erwischte einen guten Start und kam schnell zu ersten Chancen - nach der Anfangsviertelstunde konnten sich die Gäste aber aus der Umklammerung befreien. In der Folge entwickelte sich eine Partie mit nur wenigen spielerischen Höhepunkten und zahlreichen Zweikämpfen.

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel offen und auf mäßigem Niveau. Düsseldorf, das nun seit vier Partien auf einen Sieg wartet, versuchte, den Druck zu erhöhen. Gegen die aufmerksame Defensive des FCH konnten sich Fortuna-Torjäger Rouwen Hennings und Co. aber nur selten Chancen erspielen und wurden spät bestraft, als Leipertz zum Sieg traf.

