Fußball-Zweitligist Schalke 04 unterstützt ganz vehement und offensiv die Impfkampagne der Bundesregierung. Die Königsblauen ändern deshalb sogar vorübergehend ihren "Wir leben Dich"-Claim. Ab sofort heißt es auf Schalke: "Impf Dich!"

Schalke unterstützt die Impfkampagne der Bundesregierung (Foto: SID)

Schalke schließt sich damit vielen weiteren Marken, Firmen und Unternehmen an, die bei dieser Initiative ihre Slogans und Claims für den guten Zweck zur Verfügung stellen. Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen können auch die Schalker in Heimspielen in der Veltins-Arena künftig nur maximal 15.000 Fans begrüßen.

"Über allem steht aber nun einmal der Schutz der Gesundheit aller – Großeltern, Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde und Bekannte. Der S04 appelliert deshalb wieder und wieder an alle: Lasst euch bitte impfen – für euch, für alle", schrieb S04.

SID