Der 1. FC Nürnberg setzt sein stetes Auf und Ab in der 2. Fußball-Bundesliga fort und hat sich mit einem Erfolg zum Jahresabschluss noch einmal auf den dritten Tabellenplatz geschoben. Die Franken gewannen am 18. Spieltag bei Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks von Nikola Dovedan mit 3:1 (2:1), schon seit Anfang November wechseln sich Siege und Niederlagen für Nürnberg verlässlich ab.

Nikola Dovedan erzielte drei Treffer gegen Aue (Foto: SID)

In Aue traf Dovedan (2./22.) schon in der ersten Hälfte doppelt für den Club, Jan Hochscheidt (8.) glich zwischenzeitlich aus. Dovedans drittes Tor machte in der Schlussphase dann alles klar (81.).

Am Samstagmittag reichte der Sieg bei nun 30 Punkten zunächst für Aufstiegs-Relegationsrang drei, schon am Abend (20.30 Uhr/Sky) treffen der Hamburger SV und Schalke 04 (beide 29) aber aufeinander. Mindestens eines der Teams wird vorbeiziehen.

Der Österreicher Dovedan stand erstmals seit einem Monat in der Nürnberger Startelf, die Entscheidung von Trainer Robert Klauß zahlte sich schon nach gut einer Minute aus: Dovedan traf nach einem Eckball, nur wenig später hatte er zudem die Chance aufs 2:0 (5.). Nürnberg griff weiterhin früh an und hatte die Mehrzahl der Chancen, Zielspieler war immer wieder Dovedan, schon nach 22 Minuten war der Doppelpack komplett - es sollte jedoch nicht dabei bleiben.

SID