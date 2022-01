Fußball-Zweitligist SC Paderborn begrüßt kurz vor dem Wiederbeginn der Saison einen Rückkehrer. Mittelfeldspieler Philipp Klement kommt bis Sommer auf Leihbasis vom Bundesligisten VfB Stuttgart.

Philipp Klement läuft künftig wieder für Paderborn auf (Foto: SID)

Der 29-Jährige hatte in der Spielzeit 2018/2019 mit 16 Toren in 31 Ligaspielen entscheidend zum zweiten Bundesliga-Aufstieg der Paderborner beigetragen. Danach wechselte er zum VfB, wo er in 47 Pflichtspielen zweimal erfolgreich war.

SID