Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub am Samstag mit, Lieberknecht wird beim Spiel der Lilien am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 von seinem Assistenten Kai Peter Schmitz vertreten. Der 48 Jahre alte Lieberknecht habe leichte Symptome und sei vollständig geimpft.

Torsten Lieberknecht mit Coronavirus infiziert (Foto: SID)

"Nun werde ich der Mannschaft am heimischen Fernseher die Daumen drücken. Ich habe aber vollstes Vertrauen in die Spieler und auch in den Trainerstab", sagte Lieberknecht: "Mir selbst geht es abgesehen von Erkältungssymptomen gut. Allerdings bricht um 13.30 Uhr bei mir massives Lilien-Fieber aus."

SID