Schalke 04 war der große Gewinner am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Während die Königsblauen schon am Freitag einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Paderborn feierten, ließen alle Mitkonkurrenten im Aufstiegsrennen Punkte liegen. Spitzenreiter ist Werder Bremen trotz des 1:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat FC Ingolstadt.

Ole Werner steht mit Bremen an der Tabellenspitze (Foto: SID)

Darmstadt 98 kam am Sonntag im Heimspiel gegen Hansa Rostock über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und ist Tabellendritter. Der FC St. Pauli verlor mit 0:3 (0:1) gegen Hannover 96 und rutschte auf Rang vier ab. Im dritten Sonntagsspiel feierte Fortuna Düsseldorf im Kellerduell einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Schlusslicht Erzgebirge Aue.

Bremen hatte unter Chefcoach Ole Werner den Vereins-Siegrekord von Otto Rehhagel verpasst, konnte sich aber mit der Tabellenführung (42 Punkte) trösten. Auch der Hamburger SV ließ beim 1:1 (0:1) beim SV Sandhausen zwei Punkte liegen, ist aber mit einem Zähler Rückstand Zweiter. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hat der HSV gegen Werder Heimrecht. Die ersten fünf Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte.

Tobias Kempe (24.) schoss das 1:0 von Darmstadt gegen Rostock, Danylo Sikan (65.) gelang der Ausgleichstreffer. Am Millerntor brachte Dominik Kaiser (40.) die Hannoveraner in Führung, Sebastian Kerk (57.) und Sebastian Stolze (72.) zeichneten für die weiteren Tore für die Gäste von der Leine verantwortlich. St. Paulis Daniel Kyereh (81.) setzte einen Foulelfmeter an die Latte.

Rouwen Hennings (5./90.) und Daniel Ginczek (51., Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Düsseldorfer. Prince Owusu (77.) schoss das Aue-Tor zum zwischenzeitlichen 1:2.

Werner brachte das Verpassen des Bremer Uralt-Siegrekords von Rehhagel nicht aus Ruhe - er blieb eiskalt. "Ich hätte heute gerne gewonnen, alles andere zur Serie interessiert mich nicht", sagte der Chefcoach des SV Werder nach dem Remis.

Der achte Erfolg in Serie und die Einstellung der Bestmarke von "König Otto" war zwar möglich, allerdings vergab sein Team beim Stand von 1:0 zahlreiche Chancen und die mögliche Entscheidung. Rehhagel hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Bremer ebenfalls in der 2. Liga spielten und am Saisonende die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schafften.

SID