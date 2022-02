Das mit Spannung erwartete Nordderby zwischen dem Zweitliga-Zweiten Hamburger SV und Tabellenführer Werder Bremen wird vor bis zu 25.000 Zuschauern stattfinden. Eine entsprechende Erweiterung der maximalen Auslastung des Volksparkstadions (bislang 10.000) für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beschloss der Hamburger Senat am Dienstag. Die nun getroffene Regelung gilt ebenso für das HSV-Heimspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch der kommender Woche gegen den Karlsruher SC.

25.000 Zuschauer dürfen in das Volksparkstadion (Foto: SID)

"Wir freuen uns, dass die konstruktiven Gespräche mit dem Hamburger Senat zu einem guten Ergebnis geführt haben. Wir werden verantwortungsbewusst mit dieser neuen Kapazitätsobergrenze umgehen und sind sehr froh, dass wir nun deutlich mehr unserer Fans den Zugang zu zwei solchen Topspielen ermöglichen können", sagte HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld.

Für den Zugang zum Volksparkstadion gilt weiterhin die 2G-plus-Regel, zudem herrscht Maskenpflicht. Bislang war die Zuschauerzahl bis zum 4. März auf 10.000 Zuschauer gedeckelt.

SID