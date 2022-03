Der FC Schalke 04 reagiert auf die sportliche Talfahrt in der 2. Deutschen Bundesliga. Der letztjährige Bundesliga-Absteiger und Aufstiegsaspirant in Liga 2 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Dimitrios Grammozis.

Der 43-jährige Grieche hat nach der 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock und fast einem Jahr als S04-Cheftrainer seine Sachen zu packen. Die offizielle Verkündung des Vereins von Martin Fraisl und Reinhold Ranftl erfolgte am Sonntagvormittag.

"Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. "Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt."

Aus letzten vier Spielen nur ein Sieg

In der letzten vier Spielen ist lediglich ein Sieg geglückt. Die direkten Aufstiegsränge sind neun Runden vor Saisonende sechs Zähler, der Relegationsplatz fünf Punkte entfernt. Dabei kann der Tabellendritte Werder Bremen am (heutigen) Sonntag gegen Dynamo Dresden (13:30 Uhr im LIVE-Ticker) sogar weiter davonziehen.

Über das weitere Vorgehen wird der Kultklub aus dem Ruhrgebiet im Laufe des morgigen Montags (7.3.) informieren.

Foto: IMAGO / RHR-Foto