Mit dem dritten Sieg in Folge ist Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz geklettert. Dank des Rekordtorjägers Simon Terodde setzten sich die Königsblauen mit 2:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Dynamo Dresden durch und zogen vorerst an Darmstadt 98 vorbei. Die Hessen könnten bereits am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel auf Rang drei zurückkehren.

Simon Terodde (r.) feiert seinen Doppelpack (Foto: SID)

Terodde brachte zunächst die Gelsenkirchener vom Elfmeterpunkt in Führung - mit ihrem ersten Strafstoß der Spielzeit (45.). Dann legte der 34-Jährige mit einem Kopfball nach (51.), es war sein 21. Saisontor und sein 163. Treffer in der zweiten Liga.

Die Dresdner, für die Paul Will verkürzte (70.), bleiben nach dem elften Spiel in Folge ohne Sieg in höchster Not. Die Sachsen belegen weiter den Abstiegsrelegationsrang.

Schlusslicht FC Ingolstadt schöpfte im Saisonendspurt ein wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. Die abgeschlagenen Schanzer setzten sich im Kellerduell nach über 80 Minuten Überzahl mit 3:2 (2:0) gegen Erzgebirge Aue durch. Mit 18 Punkten beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz für den FCI bei noch sechs ausstehenden Partien zehn Zähler.

Angreifer Patrick Schmidt (25.), Visar Musliu (28.) und Andreas Poulsen (90.+1) sorgten vor 4189 Zuschauern für die Tore der Ingolstädter. Zuvor hatte Aues Prince Owusu nach einem Faustschlag gegen Marcel Gaus früh die Rote Karte gesehen (7.). Antonio Jonjic (69.) und Sören Gonther (89.) glichen zwischenzeitlich für die Gäste aus. Mit nur 19 Punkten stehen auch die Sachsen auf Rang 17 kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga.

SID