Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Innenverteidiger Robin Bormuth vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag beim Tabellenachten, dies teilte der Verein am Dienstag mit.

Robin Bormuth wechselt innerhalb der 2. Bundesliga (Foto: SID)

"Er ist als robuster Verteidiger mit einem sehr guten Kopfballspiel bekannt, sodass er ein wichtiger Faktor in unserem Kader für die nächste Saison werden kann", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang.

Bormuth war im Sommer 2020 von Fortuna Düsseldorf zum KSC gewechselt. Der Verteidiger stand in 13 Bundesliga- und 76 Zweitliga-Spielen auf dem Platz, dabei erzielte er neun Tore. In der laufenden Spielzeit verletzte sich der 26-Jährige nach acht Spieltagen am Sprunggelenk und musste lange pausieren, seit seiner Genesung wartet er auf einen Einsatz.

SID