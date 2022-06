Ex-Bayern-Amateur Derrick Köhn wechselt zu Hannover

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Derrick Köhn (23) verpflichtet. Der linke Außenverteidiger kommt von Willem II Tilburg und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Dreijahresvertrag bis 2025.

"Derrick ist ein extrem athletischer Spieler, der seine Rolle auf der linken Abwehrseite mit einer offensiven Ausrichtung und viel Drang nach vorne versteht",sagt Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Köhn befindet sich bereits im 96-Trainingslager in Rotenburg an der Wümme und stieg am Dienstag ins Training ein. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er auf insgesamt 62 Einsätze in der niederländischen 1. Liga.

© 2022 SID