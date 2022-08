Der FCN überrascht mit 2:1 Aufwärtssieg gegen Sandhausen

Foto: AFP/SID/KAI PFAFFENBACH

Der ehemalige deutsche Fußball-Rekordmeister 1. FC Nürnberg hat sich entscheidend aus den unteren Tabellengefilden absetzen können. Der Club gewann beim SV Sandhausen nach Rückstand und Toren in der zweiten Halbzeit mit 2:1 (0:1).

In der 33. Minute waren die Sandhäuser durch Bashkim Ajdini in Führung gegangen. Er schnappte sich im Mittelfeld den Ball, konnte mit einer Körperdrehung seinen Gegenspieler düpieren und auch von vier Club-Profis nicht am fulminanten Schuss in den Torwinkel gehindert werden. Christoph Daferner (49.) markierte das 1:1 für die Franken, Kwadwo Duah (90.+3) sorgte mit seinem Tor für den Dreier der Nürnberger.

Der FCN belegt mit sieben Zählern den elften Tabellenplatz, die Sandhäuser haben nach fünf Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto und sind 13. Auch im 15. Zweitligaduell gab es kein Unentschieden im Duell der beiden Teams, zum zehnten Mal gewann der Club.

Sandhausens Ahmed Kutucu (10.) besaß nach feinem Dribbling die erste große Chance, allerdings zögerte er zu lange mit dem Abschluss und vergab die Gelegenheit. Die Franken waren optisch überlegen, doch effizienter in den Offensivaktionen waren zunächst die Gastgeber.

