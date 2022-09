HSV: Thomas Wüstefeld tritt zurück

Foto: Firo/Firo/SID/Max Ellerbrake

Thomas Wüstefeld tritt von seinen Posten als Finanzvorstand und Interimsboss beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurück. Dies teilte der Tabellenführer am Mittwochabend mit. Wüstefeld, dessen Integrität zuletzt in Zweifel gezogen wurde, habe den Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung über seine Entscheidung informiert.

"Der Aufsichtsrat akzeptierte die Entscheidung und beschloss einstimmig, dass Jonas Boldt (Sportvorstand; d.Red.) vorerst als alleiniger Vorstand die operativen Geschäfte des HSV leiten wird", hieß es in der HSV-Mitteilung.

