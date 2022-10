Eintracht Braunschweig bezwingt St. Pauli mit 2:1

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga offenbar das Gewinnen verlernt. Durch das 1:2 (0:0) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig blieben die Hamburger zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Den letzten Dreier hatte es am 14. August durch das 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg gegeben.

Manolis Saliakas (68.) brachte die Gäste in Führung, doch Immanuel Pherai (78./90.+4) schnürte einen Doppelpack zum Sieg. In der Tabelle belegen die St. Paulianer mit elf Punkten einen unteren Mittelfeldplatz, Braunschweig hat zwölf Zähler auf dem Konto und kletterte auf Position elf.

Braunschweigs Brian Behrendt (34.) per Freistoß hatte die beste Chance in der ersten Halbzeit auf dem Fuß, allerdings konnte Schlussmann Nikola Vasilj den Schuss, der zwar stramm geschossen, aber zentral auf das Tor abgegeben wurde, parieren.

Beide Team neutralisierten sich über weite Strecken. Es fehlten die Überraschungsmomente und das Tempo, sodass beide Abwehrreihen das Spiel dominierten.

In der 55. Minute hatte Anthony Ujah das Führungstor für die Niedersachsen auf dem Fuß. Allerdings fehlte dem Ex-Bundesliga-Profi das Glück im Abschluss, denn er traf mit seinem Schuss aufs lange Eck nur den rechten Pfosten.

© 2022 SID