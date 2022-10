Darmstadt 98 auf Erfolgskurs

Darmstadt 98 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag an die Tabellenspitze geschoben. Die Lilien gewannen beim Karlsruher SC durch ein spätes Tor von Phillip Tietz 2:1 (0:1) und zogen am Hamburger SV vorbei, der am Freitag das Derby beim FC St. Pauli 0:3 verloren hatte.

Dem 1. FC Nürnberg gelang durch ein 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf zudem der erste Sieg unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl, Eintracht Braunschweig ist nach einem 2:0 (0:0) beim 1. FC Magdeburg seit sechs Spielen ungeschlagen.

Sogar noch fünf Spiele länger währt die Serie der Darmstädter. Fabian Schleuseners (19.) Kopfballtor für den KSC konterte Patric Pfeiffer (49.) mit dem Ausgleich, Tietz (88.) machte den Sieg perfekt. Nur am ersten Spieltag in Regensburg hat Darmstadt verloren.

Die Gäste begannen zwar souverän und selbstbewusst, aber nach dem Führungstor trumpften die Karlsruher mit schnörkellosem Offensivspiel auf. Das 1:0 hatte die Verkrampfung gelöst, Darmstadt musste große Anstrengungen unternehmen, um die Spielkontrolle wiederzuerlangen.

Erst eine Standardsituation führte zum Ausgleich, Tobias Kempe bediente per Eckball Pfeiffer, der per Kopf erfolgreich war. Zum siebten Mal bereitete Kempe in dieser Saison einen Treffer des SVD vor. Ein weiterer Treffer von Pfeiffer per Kopf (62.) wurde wegen Handspiels nach Videobeweis nicht gegeben.

Nürnberg verließ durch seinen Sieg den 16. Tabellenplatz, die Fortuna bemühte sich erneut vergeblich um Anschluss an die Aufstiegsränge. Der Club verteidigte konsequent und nahm Zweikämpfe mit aller Härte an, die Gastgeber hatten daher Probleme, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Kurz nach der Pause war Kwadwo Duah (47.) beim Siegtor Profiteur eines Düsseldorfer Abwehrfehlers.

In Magdeburg traf Amara Conde per Eigentor (51.) zum Führungstor für die Gäste aus Braunschweig, die durch Bryan Henning (90.+5) alles klarmachten. Der FCM (10 Zähler) rutschte auf den 17. und vorletzten Tabellenplatz ab.

Beide Teams waren vor allem auf Torsicherung bedacht, so entwickelte sich eine Begegnung ohne viele Chancen. Der FCM tat sich nach zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen schwer, Akzente nach vorne zu setzen.

