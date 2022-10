2. Bundesliga: Darmstadt und Kiel trennen sich 1:1

Foto: FIRO/FIRO/SID

Pokalschreck Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Drei Tage nach dem Cup-Coup gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach retteten die Lilien gegen Holstein Kiel mit Mühe ein 1:1 (0:1) und müssen den Verlust der Tabellenspitze fürchten. Einen Auswärtssieg feierte der 1. FC Kaiserslautern beim 2:0 (0:0) gegen Hansa Rostock.

In Darmstadt sorgte Matthias Bader (72.) zumindest für den Punktgewinn der Mannschaft von Torsten Lieberknecht, die nun seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Sowohl der SC Paderborn als auch der Hamburger SV können allerdings am Wochenende den Spitzenreiter überholen. Zweitliga-Toptorjäger Steven Skrzybski (35.) hatte Kiel mit seinem neunten Saisontor zunächst in Führung gebracht.

Vor 15.000 Zuschauern am Böllenfalltor trat Kiel von Beginn an mutig auf, hatte die besseren Chancen und wurde zehn Minuten vor der Pause belohnt. Skrzybski Treffer wurde zwar zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkennt, nach Studium der Videobilder zählte das Tor aber doch. Im zweiten Durchgang drängte das Team von Torsten Lieberknecht auf den Ausgleich und wurde durch Baders Treffer aus spitzem Winkel belohnt.

In Rostock sorgte Terrence Boyd mit einem Doppelpack (67./82.) für die Entscheidung, Aufsteiger Kaiserslautern ist nun mit 19 Punkten zumindest bis Sonntag Tabellensiebter. Der FCK hatte zuvor in sieben Partien sechs Unentschieden in Serie und schließlich eine Niederlage hinnehmen müssen.

© 2022 SID