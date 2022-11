Wird Sport-Geschäftsführer bei Regensburg: Tobias Werner

Der ehemalige Bundesliga-Profi Tobias Werner wird ab dem 1. Dezember neuer Sport-Geschäftsführer bei Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wechselt der 37-Jährige vom Regionalligisten Carl Zeiss Jena, wo er aktuell noch als Sportdirektor fungiert, zu den Oberpfälzern und übernimmt dort den Posten von Roger Stilz, der sein Amt im September aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

"Nach unserer Überzeugung passt Tobias Werner insbesondere aufgrund seiner Persönlichkeits-, Kooperations- und Kommunikationskompetenz sowie seiner Erfahrung als Spieler und Sportdirektor sehr gut zum vakanten Aufgabengebiet", sagte Jahn-Vorstandsboss Hans Rothammer.

Werner absolvierte in seiner Zeit als Spieler über 200 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga, größtenteils für den FC Augsburg. 2019 beendete der Mittelfeldspieler seine aktive Karriere, seit 2020 war er Sportdirektor in Jena.

