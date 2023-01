Die Fortuna gewinnt gegen Magdeburg

Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn haben zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga wieder vorsichtige Blicke auf die Aufstiegsplätze riskiert. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Daniel Thioune besiegten die Rheinländer den 1. FC Magdeburg mit 3:2 (2:1) und verringerten den Rückstand auf den Relegationsrang vorerst auf vier Punkte. Vierter vor den punktgleichen Düsseldorfern ist Paderborn nach dem 1:0 (0:0) in letzter Minute beim Karlsruher SC.

Dawid Kownacki mit einem Doppelpack (9. und 34.) und Shinta Appelkamp (84.) erzielten die Tore für die Fortuna, die das Ziel Aufstieg trotz des enttäuschenden siebten Platzes in der Winterpause noch nicht aufgegeben hatte. Moritz Kwarteng (6. und 59.) traf für Aufsteiger Magdeburg ebenfalls doppelt.

Kownacki stand schon in den ersten Minuten im Mittelpunkt. Der Pole wurde an der Strafraumgrenze von Cristiano Piccini von den Beinen geholt, Schiedsrichter Frank Willenborg entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter - Kownacki trat selbst an und schoss am Tor vorbei (5.).

Paderborn feierte den ersten Sieg nach fünf Ligaspielen und seit Oktober letzten Jahres. Stürmer Robert Leipertz erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer (90.+2). Der KSC hingegen stürzt weiter in die Krise, steht nun bei sieben Spielen ohne Sieg und hat mit 18 Zählern nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

