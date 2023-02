Arminia Bielefeld springt auf PLatz zwölf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geholt. Der Bundesliga-Absteiger gewann bei Jahn Regensburg 3:1 (1:1) und schob sich auf den 12. Tabellenplatz. Die Oberpfälzer blieben auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, holten dabei nur einen Zähler und rutschten auf Position 16 ab.

Der Jahn hatte durch den Treffer von Jan Elvedi (2.) einen Blitzstart erwischt, doch die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und erzielten durch Sebastian Vasiliadis (14.) rasch den Ausgleich. Routinier Fabian Klos (85./90.+1) machte den Sieg der Arminia mit einem Doppelpack perfekt.

Bielefeld spielte sich nach dem 1:1-Ausgleich die besseren Chancen heraus. Allerdings fehlte zunächst das Glück im Abschluss, so verpasste Janni Serra dreimal (20./28./54.).

Die Regensburger wirkten hingegen lange Zeit verunsichert, die Negativserie hinterließ offenbar ihre Spuren. Erst in der zweiten Hälfte wurde Regensburg effektiver und gefährlicher. In der 77. Minute wurde allerdings das vermeintliche 2:1 der Hausherren erneut durch Elvedi per Kopf wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis zu Recht nicht gegeben.

© 2023 SID