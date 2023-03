Regensburg verlässt dank des Sieges Platz 18

Foto: FIRO/FIRO/SID

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Talfahrt beendet. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic kam bei Holstein Kiel zu einem glücklichen 2:1 (1:1) und verbesserte sich auf den Relegationsplatz. Für den SSV war es nach zehn Spielen ohne Sieg das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Seit einem 2:1 gegen Sandhausen hatte der Jahn zuletzt nur zwei von 30 möglichen Punkten geholt.

Kaan Caliskaner brachte den SSV in der 45. Minute überraschend in Führung, Steven Skrzybski (45.+4) glich kurz vor dem Wechsel noch aus. Prince Osei Owusu sorgte in der 87. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Regensburger.

Auch für Selimbegovic war es ein Befreiungsschlag. Vor der Partie hatte er bereits einen Rücktritt ausgeschlossen. Das sei "keine Option. Solange die Mannschaft so lebt, dann ist der Job vom Trainer in Ordnung", sagte er bei Sky.

Holstein war in der ersten Hälfte klar überlegen und hatte einige Chancen. Der Jahn kam lange Zeit überhaupt nicht zum Zug, präsentierte sich dann aber äußerst effektiv. Caliskaner verwertete gleich die erste Möglichkeit, allerdings unter gütiger Míthilfe von KSV-Keeper Robin Himmelmann.

Kiel schüttelte sich kurz und schlug noch vor der Pause zurück. Für Skrzybski war es der erste Treffer seit Oktober 2022. Nach dem Wechsel konnte Regensburg die Partie zunächst ausgeglichener gestalten, ehe der Kieler Druck wieder zunahm und Hauke Wahl für die Störche nur den Pfosten traf. Doch mitten in die Kieler Drangphase schlug der SSV zu.

© 2023 SID