Eindrucksvoller Auftritt von St. Pauli

Die Überflieger des FC St. Pauli haben ihre beeindruckende Erfolgsserie mit einem hohen Auswärtssieg fortgesetzt und dürfen mittlerweile sogar vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Hamburger gewannen am 25. Spieltag der 2. Liga 5:0 (4:0) bei Schlusslicht SV Sandhausen. Damit hat St. Pauli nur noch acht Punkte Rückstand auf den zuletzt schwächelnden Stadtrivalen Hamburger SV auf Platz drei.

Jackson Irvine (45.+3/88.), Manolis Saliakas (19.), Lukas Daschner (24.) und Oladapo Afolayan (25.) trafen für die Kiezkicker, die den achten Dreier in der achten Partie unter der Regie von Trainer Fabian Hürzeler holten.

Dagegen taumelt Sandhausen nach dem siebten Spiel ohne Sieg in Folge dem Abstieg entgegen. Zu allem Überfluss sah Alexander Esswein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte wegen groben Foulspiels (45.+1).

Vor 7642 Zuschauern im Stadion am Hardtwald wurde der SVS in den ersten 25 Minuten von den Gästen regelrecht auseinandergenommen. Die Hamburger Offensive spielte Katz und Maus mit der völlig überforderten Defensive der Kurpfälzer. Direkt im Anschluss an den Platzverweis für Esswein schraubte Irvine das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergaben die Hamburger zahlreiche Chancen auf weitere Tore. Danach verwaltete St. Pauli den Vorsprung nur noch - weitere Treffer für die Gäste waren dennoch möglich.

