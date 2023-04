FC St. Pauli will die Siegesserie fortsetzen

Trainer Fabian Hürzeler traut dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli nach neun Siegen in Folge im Saisonendspurt noch eine Menge zu. "Die Jungs kommen immer mehr zur eigenen Stärke zurück und sind zu Großem bereit", sagte der 30-Jährige im Sport1-Interview.

Jetzt liege es an ihnen, "wie gierig sie weiter sind. Wenn sie sich jetzt für den bequemen Weg entscheiden, wird es schwer. Wenn sie aber bereit sind, Widerstände anzunehmen, haben sie noch viel Potenzial". Wozu das dann reichen könnte, "vermag ich momentan aber nicht zu beurteilen". Das Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim 1. FC Heidenheim werde möglicherweise schon Klarheit bringen, ob sein Team aufstiegsreif sei.

Das Derby gegen den Hamburger SV am 21. April sei für ihn indes noch ganz weit weg. "Ich schaue wirklich nur auf uns. Das Derby ist erst in zwei Wochen. Da sind noch zwei Spieltage dazwischen", sagte Hürzeler: "Ich konzentriere mich dann auf den HSV, wenn es so weit ist."

Der jüngsten Siegesserie will er nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Weil ich mich schon immer auf das Sportliche und Inhaltliche konzentriert habe. Ich versuche bewusst, mich zusammen mit den Spielern zu entwickeln. Auch an einem freien Tag bin ich im Büro und analysiere, was wir noch besser machen können." Natürlich bekomme er den Hype mit. "Aber viel macht es wirklich nicht mit mir. Ich will einfach das Team weiter besser machen", betonte er.

Eines sei ihm aber wichtig: "Es darf nicht zur Hürzeler-Show werden. Die Mannschaft ist wichtig, sie muss es auf dem Platz umsetzen. Das klappt bisher sehr gut. Die Jungs zeigen eine tolle Bereitschaft und Mentalität." Er habe eine tolle Mannschaft und auch einen sehr guten Mitarbeiterstab, ohne den das Ganze nicht funktionieren würde, so der Erfolgscoach der Millerntor-Elf.

