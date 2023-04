Bryan Lasme sichert Bielefeld Punkt gegen Düsseldorf

Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimpunkt im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Die Ostwestfalen erkämpften gegen Fortuna Düsseldorf ein 2:2 (1:0) und sind seit fünf Spielen ohne Niederlage. Unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat waren in den vergangenen vier Begegnungen immerhin zwei Dreier gelungen.

In der Tabelle belegt Bielefeld nun Position 14 mit 29 Punkten, der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt zwei Zähler. Routinier Fabian Klos (20.) erzielte das 1:0 für die Arminia auf der Alm, Emmanuel Iyoha (48.) traf zum Ausgleich. Felix Klaus (60.) erzielte das 2:1 für die Gäste, Bryan Lasme (84.) schlug zurück. Die Fortuna ist seit sechs Partien ungeschlagen und dennoch wohl ohne realistische Aufstiegschance.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Schon in der vierten Minute setzte Düsseldorfs Abwehrspieler Andre Hoffmann einen Kopfball an den Pfosten des Arminia-Tores.

