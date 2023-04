Offensivspieler Jason Ceka bleibt beim FC Magdeburg

Foto: 1. FC Magdeburg/1. FC Magdeburg/1. FC Magdeburg/Norman Seidler

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Jason Ceka. Der Klub verlängerte den Vertrag mit dem 23 Jahren Offensivspieler, machte zur Laufzeit des Kontrakts aber keine Angaben. Ceka spielt seit Sommer 2021 in Magdeburg. In der laufenden Saison kommt er auf drei Tore und acht Vorlagen.

"Jason hat in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man über den Zwischenschritt 3. Liga sehr rasch in der 2. Bundesliga ankommen kann", sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: "Es ist eine logische Konsequenz, mit uns den weiteren Weg zu gehen. Er hat noch viel Potenzial. Insbesondere seine Stärken mit guten Offensivaktionen und einem präzisen Torabschluss tun unserem Spiel gut."

