Braunschweig holt einen Punkt beim Kleeblatt aus Fürth

Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Auswärtspunkt geholt. Die Niedersachsen (36 Zähler) spielten bei der SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:1) und haben drei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Die Franken, die seit vier Spielen sieglos sind, haben 38 Punkte auf dem Konto und sind damit noch nicht gerettet.

Der langjährige Bundesliga-Profi Anthony Ujah (10.) brachte die Norddeutschen, deutscher Meister von 1967, vor 11.430 Fans mit einem Schuss aus der Drehung in Führung. Julian Green (23.) traf für das Kleeblatt zum Ausgleich. Immanuel Pherai (47.) nutzte per Knie die erste Gelegenheit in der zweiten Hälfte zum 2:1 für die Gäste, wiederum Green (54.) traf zum erneuten Ausgleich für die Gastgeber.

Braunschweigs Lion Lauberbach (30.) besaß eine weitere gute Chance für die Eintracht, die sehr entschlossen wirkte. Dabei konnte sich ein ums andere Mal Ujah auszeichnen, der immer wieder für Unruhe im gegnerischen Strafraum sorgte. Die Franken wirkten zwar technisch etwas reifer, konnten allerdings keine optische Überlegenheit herausspielen.

Vor Spielbeginn hatte Fürth bekannt gegeben, dass das Kleeblatt im Saisonendspurt ohne Verteidiger Damian Michalski (24) auskommen muss. Der 24-Jährige erlitt im Training einen Mittelfußbruch. Damit fehlt der Pole Fürth "bis auf Weiteres".

