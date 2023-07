Das Trainingslager in Zell am See im Salzburger Land von Hertha BSC Berlin, in der abgelaufenen Saison aus der Deutschen Bundesliga abgestiegen, wird von einem Eklat überschattet. Laut Sport-Bild wird gegen Marius Gersbeck wegen Körperverletzung ermittelt, nachdem der 28-jährige Torhüter am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Zell am See einen 22-jährigen Einheimischen verprügelt habe, der daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Gersbeck vorübergehend verhaftet - Opfer wurde in Klinik gebracht

Am heutigen Sonntagmorgen nahm die Polizei den gebürtigen Berliner, der erst diesen Sommer vom Karlsruher SC zu Hertha BSC zurückkehrte, im Teamhotel der "Alten Dame" vorübergehend in Gewahrsam. Der Hertha-Profi soll sich aktuell wieder im Teamhotel befinden, berichtet die Deutschen Presse-Agentur. Wie die Polizei in Zell am See mitteilte, sind in der Wache des Urlaubsortes "beide Arrestzellen leer".

Nachdem laut Angaben der Polizei Marius Gersbeck Samstagabend in einem Gasthof war, kam es in den frühen Sonntag-Morgenstunden im Stadtgebiet von Zell am See zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Torhüter und einem 22-jährigen Einheimischen.

Ein Polizeisprecher gegenüber der SPORT BILD: „Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-jährige den 22-jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.“

Laut der Zeitung sei der Mann schwer am Kopf verletzt worden und bislang nicht vernehmungsfähig.

Weiters meinte eine Klub-Sprecherin des Zweitligisten Hertha BSC gegenüber dem Medium: „Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können.“

Treffen im Gasthof mit Gersbeck-Freunden aus Ultra-Szene

Der 1,87 Meter große Goalie der "Alten Dame" aus der Bundes-Hauptstadt war nach 4 Jahren beim Karlsruher SC zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Als Kind war Marius Gersbeck (Foto) bei Hertha-Spielen im Olympiastadion, stand dann auch bei den Ultras in der Ostkurve.

Nach BILD-Informationen waren an dem Abend im Gasthof auch mehrere von Gersbecks Freunden aus der Ultra-Szene von Hertha BSC anwesend. Er hatte sich offenbar mit den Fans dort nach dem Testspiel gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek (2:1) verabredet.

