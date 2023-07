Trainer Daniel Thioune von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf freut sich in der neuen Spielzeit auf zahlreiche namhafte Gegner: "Gegen Hertha habe ich noch nicht spielen dürfen, auf Schalke war ich als Trainer auch noch nicht", sagte der 49-Jährige der Rheinischen Post vor dem Saisonstart im Unterhaus: "Das riecht schon nach großer Fußballbühne."[IMG-HERE-INSERT]Mit dem Auftakt seiner Mannschaft am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Bundesliga-Absteiger aus Berlin hakt Thioune direkt den ersten Hochkaräter von seiner Liste ab. "Von den Namen her ist die Liga sehr interessant, ob am Ende die Qualität ähnlich hoch ist, wie bei den Mannschaften, die vergangene Saison die Liga dominiert haben, weiß ich nicht", so Thioune.

Auf dem Transfermarkt hat sich Düsseldorf bislang mit lediglich drei Neuzugängen zurückgehalten. Für Thioune ist das aber kein Grund zur Sorge. "Wenn Schalke 04 aus der Bundesliga absteigt und erst einmal zweieinhalb Millionen für ein zentrales Mittelfeld ausgeben kann, ist das natürlich super", sagte der 49-Jährige: "Ich weiß, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Dass wir etwas tiefer graben müssen, um vielleicht noch einen Schatz zu finden." Dennoch habe man ja mit Platz vier "in der vergangenen Saison nicht so viel falsch gemacht".

