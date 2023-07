Ibrahima Cisse flog gegen den HSV vom Platz

Ibrahima Cisse vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist nach seinem unglücklichen Auftritt bei der Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) in den Sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der Verein reagierte umgehend und nahm den 22-Jährigen in Schutz. "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts. Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra!", twitterten die Königsblauen.

Innenverteidiger Cisse hatte zunächst einen Elfmeter verschuldet, der zum zwischenzeitlichen 2:2 führte. Beim Stand von 3:3 sah er Gelb-Rot. In Unterzahl verloren die Gäste die Begegnung in der Nachspielzeit. Im Anschluss wurde Cisse rassistisch beleidigt, viele Menschen verurteilten diese Äußerungen.

"Das sind junge Spieler, wir reißen ihm nicht den Kopf ab", hatte Schalkes Trainer Thomas Reis nach dem Spiel bei Sky gesagt.

