Kai Pröger vergibt Elfer, trifft aber im Nachschuss

Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand/SID/IMAGO/Fotostand / Voelker

Hansa Rostock hat am Samstag zunächst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mecklenburger gewannen ihr Heimspiel zur vierten Runde gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und schoben sich mit neun Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz an Holstein Kiel (2:0 bei Schalke 04) vorbei.

Für Osnabrück war es bereits die dritte Niederlage der Saison, mit einem Punkt belegt der VfL Platz 17. Der Kolumbianer Juan Jose Perea (27.) schloss einen Konter des FC Hansa mit einer feinen Einzelleistung und einem Schuss ins kurze Eck ab. Dave Gnaase (45.+3) gelang der Ausgleichstreffer für die Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Der Ball wurde von Rostocks Janik Bachmann noch abgefälscht. Kai Pröger (67.) traf zum 2:1 für Hansa, nachdem er zunächst mit einem Handelfmeter an Torwart Lennart Grill gescheitert war.

In der ersten Halbzeit hatten sich die Rostocker schon sehr schwer getan gegen die Niedersachsen, die geschickt gestaffelt standen und Hansa kaum Räume ließen. So führte ein langer Ball aus der Abwehr auf den Südamerikaner Perea zum Führungstor.

In der Folgezeit spielten die Hausherren zielstrebiger und konzentrierter. Der VfL hatte Mühe, das Offensivspiel anzukurbeln. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ebenfalls lange Zeit offen.

© 2023 SID