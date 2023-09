Wahid Faghir mit dem historisches Siegtreffer

Die SV Elversberg hat ihren ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Im Duell der Aufsteiger beim VfL Osnabrück erzielte "Joker" Wahid Faghir in der 79. Minute den historischen Treffer für die Saarländer, die bis dahin kaum einmal gefährlich gewesen waren. In der Tabelle sprang die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auf Platz 15. Die nach wie vor sieglosen Osnabrücker sind nun das Schlusslicht.

Der Treffer stelle den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Osnabrück zeigte die besseren Ansätze in der Offensive, immer wieder stand dabei Kwasi Wriedt im Mittelpunkt. Für die ganz große Gefahr konnte aber auch er nicht sorgen, dem VfL fehlte es an der Durchschlagskraft. Nach der Pause verfehlte ein Schuss von Florian Kleinhansl nur knapp das Tor der Gäste (48.).

Elversberg mit seinem aufmerksamen Schlussmann Nicolas Kristof stand defensiv sicher, war in der Offensive aber lange Zeit ideenlos. Ein Treffer von Luca Schnellbacher wurde nach Überprüfung durch den VAR wegen Abseits nicht anerkannt (65.). Nach einer Flanke des kurzfristig von Bayern München verpflichteten Paul Wanner traf der für Schnellbacher eingewechselte Faghir dann unbedrängt per Kopf.

