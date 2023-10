Hannovers Halstenberg (l.) verursachte einen Elfmeter

Der 1. FC Kaiserslautern setzt seinen eindrucksvollen Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga fort und hat nun sogar die Tabellenspitze übernommen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Freitagabend das Topspiel gegen Hannover 96 mit 3:1 (1:1), zumindest bis Samstag steht der FCK (17 Punkte) nun ganz oben. Im weiteren Verlauf des 9. Spieltags können der FC St. Pauli und der Hamburger SV (jeweils 16) wieder vorbeiziehen.

"Es ist ein richtig geiles Gefühl, dieses Spiel noch zu gewinnen", sagte Schuster bei Sky: "Hannover war die spielerisch bessere Mannschaft, das muss man eingestehen, wir hatten lange keinen Zugriff. In der zweiten Halbzeit haben wir dann vieles besser gemacht, waren giftiger und haben Hannover dazu verleitet, unseren Stil anzunehmen." Das Saisonziel werde der FCK noch nicht ändern, es gehe weiterhin darum, "so schnell wie möglich auf die 40 Punkte zu kommen".

Havard Nielsen (17.) hatte 96 in Führung gebracht, in der Nachspielzeit stand er noch einmal im Mittelpunkt: Wegen groben Foulspiels sah der Stürmer die Rote Karte (90.+2). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Boris Tomiak (45.+5) mit einem umstrittenen Foulelfmeter zunächst der Ausgleich für Kaiserslautern gelungen. Hannovers Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg hatte in einem Luftzweikampf den Ellbogen eingesetzt. Aaron Opoku (79.) und nochmals Tomiak (90.+10, Foulelfmeter) trafen schließlich zum Sieg für die Gastgeber, die seit Anfang August ungeschlagen sind. Hannover kassierte indes seine erste Niederlage seit sechs Wochen und bleibt mit 15 Punkten in der Verfolgerrolle.

Es war von Beginn an ein würdiges Topspiel zweier selbstbewusster Mannschaften. Gute Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten, Nielsen nutzte eine starke Kombination zur Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde dann zunächst Hannovers zweites Tor durch Phil Neumann aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen - und nur Augenblicke später durfte Tomiak auf der anderen Seite zum Strafstoß antreten. Auch nach der Pause arbeiteten beide Teams aussichtsreich am Sieg, Opoku vollendete schließlich einen Konter zu Kaiserslauterns Führung.

