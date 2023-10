Alexander Jobst spricht über Partner für die Fortuna

Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Alexander Jobst hat die zeitnahe Verpflichtung weiterer Partner für das Gratisspiele-Konzept "Fortuna für alle" angekündigt. "Die Gespräche mit den Unternehmen erfordern Zeit, aber wir sind nicht nur zuversichtlich, sondern davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr noch neue Partner gewinnen können", sagte Jobst der Rheinischen Post (Freitagsausgabe).

Nur kurz nach der Bekanntgabe der Vision, den Zutritt zu allen Heimspielen des Fußball-Zweitligisten zukünftig frei zugänglich zu machen, war einer der zunächst vier gewonnenen Partner (Provinzial) wieder abgesprungen. Dies habe "wehgetan", räumte Jobst ein: "Das war eine Schramme, den Partner so kurzfristig aussteigen zu sehen. Aber wir haben nie gesagt, dass es auf diesem Weg keine Rückschläge geben wird."

In dieser Saison wird das in der Form einmalige Projekt in einer Pilotphase mit drei Partien getestet, das erste "Freispiel" findet am 21. Oktober (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den 1. FC Kaiserslautern statt. Fortuna erhielt für die Partie "knapp 120.000 Ticketanfragen".

Um alle Spiele gratis anbieten zu können, fehlen dem Zweitligisten weitere Geldgeber. Seit der Bekanntgabe im vergangenen April wurde kein weiterer Partner vorgestellt.

