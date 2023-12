Wieder nur ein Unentschieden für die Hertha

Erstliga-Absteiger Hertha BSC hat den dritten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Alte Dame mühte sich gegen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück mit dem neuen Trainer Uwe Koschinat nur zu einer Nullnummer. Die Herthaner sind damit allerdings auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen. Hertha verlor Florian Niederlechner wegen groben Foulspiels (85., nach Videobeweis) per Roter Karte.

Mit 25 Punkten setzten die schwach in die Saison gestarteten Berliner ihre Aufholjagd allerdings nicht fort. Koschinat erreichte im dritten Spiel unter seiner Führung den zweiten Punkt, nachdem sein Team in der vergangenen Woche ein 1:1 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli geholt hatte.

Auch im Olympiastadion verkaufte sich Osnabrück teuer. Mit viel Laufarbeit und Zweikampfstärke wurde das Übergewicht aufseiten der Hertha im spielerischen Bereich lange Zeit ausgeglichen. Die Gastgeber spielten allerdings auch in der ersten Hälfte zu zaghaft und ohne Spielwitz. Osnabrück überzeuge auch in der zweiten Halbzeit mit viel Einsatz und Engagement. Die Berliner Angriffsmaschinerie kam kaum auf Touren.

