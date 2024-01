Zurück auf Schalke: Darko Churlinov

Außenstürmer Darko Churlinov kehrt zum Fußball-Zweitligisten Schalke 04 zurück - zumindest für eine Stippvisite. Der Nordmazedonier, der bereits in der Aufstiegssaison 2021/22 für die Königsblauen spielte, wird erneut ausgeliehen - diesmal vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley bis zum Sommer. Schalke vereinbarte eine Kaufoption, die Ablösesumme soll zwischen zwei und drei Millionen Euro betragen.

"Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Wintertransfermarkt gesucht haben: Er spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen. Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt", sagte Sportdirektor Marc Wilmots über den 23-Jährigen, der wegen einer lebensgefährlichen Blutvergiftung im vergangenen Sommer nur wenig Spielpraxis hat.

In der laufenden Saison kam der 19-malige Nationalspieler in Burnley nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, für Nordmazedonien stand er im Oktober beim 3:1 gegen Armenien 35 Minuten auf dem Platz. Auch wenn er vor zwei Jahren als Aufstiegsheld gefeiert wurde, war der Angreifer in seinem ersten Schalker Jahr kein Stammspieler, er stand nur 13-mal in der Startelf. Damals war Churlinov noch vom VfB Stuttgart ausgeliehen, ehe er im Sommer 2022 nach England wechselte.

