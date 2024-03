Schalke jubelt nach dem 3:1 gegen St. Pauli

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Nach dem Befreiungsschlag gegen den Spitzenreiter gab sich Simon Terodde spendabel. Am Vorabend seines 36. Geburtstags wollte der Kapitän des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 einen ausgeben. "Das muss man sich gönnen", sagte der Zweitliga-Rekordtorschütze nach dem 3:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli bei Sky: "Es war ordentlich Druck auf dem Kessel. Wir haben zuletzt Angsthasenfußball gespielt. Schön, dass wir eine Antwort geben konnten. Man hat die Erleichterung gesehen."

Terodde war an den ersten beiden Toren von Matchwinner Yusuf Kabadayi (44./73.) beteiligt, für die Entscheidung sorgte Kenan Karaman in der Nachspielzeit (90.+2). Trainer Karel Geraerts, nach drei Auswärtspleiten in Folge mit indiskutablen Leistungen massiv in die Kritik geraten, hatte sein Team umgekrempelt, auf fünf Positionen gewechselt, das System umgestellt und den Sechser Ron Schallenberg zum Innenverteidiger umfunktioniert.

Dass der Belgier die Mannschaft nicht mehr erreiche, sei "völliger Quatsch", sagte Schallenberg, "das ist viel Gelaber." Die Umstellungen wirkten: Nicht nur spielten Terodde und Kabadayi, die in die Startelf rückten, entscheidende Rollen, auch die kämpferische Einstellung stimmte. "Es hat richtig, richtig Bock gemacht", sagte Schallenberg, der in der U17 und in der Oberliga zuletzt in der Abwehr gespielt hatte: "Wir haben mit viel Leidenschaft das Publikum wieder reingeholt."

Auch die Aussprache der Mannschaft nach dem 0:3-Debakel in Magdeburg ohne Trainer zeigte Wirkung. "Wir haben uns mal gut die Meinung gegeigt", berichtete Schallenberg, "das war wichtig. Noch wichtiger aber war die Reaktion auf dem Platz." Nach dem dritten Heimsieg in Folge ist der Vorsprung vor dem Relegationsplatz vorerst auf sieben Punkte gewachsen.

