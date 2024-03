Rückschlag für Uwe Koschinat und Osnabrück

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit großer Moral den Aufwärtstrend des VfL Osnabrück gestoppt und das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga dem Abstieg ein großes Stück nähergebracht. Trotz zweimaligem Rückstand gewannen die Roten Teufel am 25. Spieltag das Kellerduell mit 3:2 (0:0).

Ragnar Ache (66., 90.+2) und Ba-Muaka Simakala (78.) trafen für den FCK, der durch den Sieg drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt. Die Osnabrücker, die zuletzt Hannover 96 und den Hamburger SV schlagen konnten, haben sieben Zähler Rückstand auf den Drittletzten Hansa Rostock. Dabei waren sie durch Erik Engelhardt (48., 69.) zweimal in Führung gegangen.

"Wir haben gekämpft als Mannschaft. So zurückzukommen ist ein geiles Gefühl", sagte Ache bei Sky: "Wir haben gezeigt, was der FCK kann." VfL-Torwart Philipp Kühn war dagegen bedient: "Das ist brutal, das ist ein Schlag in die Fresse."

Die 42.008 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen eine zähe erste Halbzeit, die vom Kampf geprägt war. Die Gastgeber erarbeiteten sich lediglich ein paar Halbchancen, von Osnabrück kam so gut wie gar nichts in der Offensive. Keine Mannschaft wollte den ersten Fehler begehen.

Diesen Fehler machten die Pfälzer gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs bei einer ganz schwach verteidigten Ecke, Engelhardt bedankte sich. Nach dem Rückstand präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel minutenlang völlig verunsichert.

Ache brachte den FCK mit seinem 13. Saisontor dennoch zurück ins Spiel, bevor Engelhardt erneut zuschlug. Ein Traumtor des früheren Osnabrückers Simakala sorgte für den erneuten Ausgleich. Dann schlug Ache zu.

