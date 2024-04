Baris Atik im Duell mit Hugo Vandermersch

Die Torlos-Kicker der SV Elversberg und vom 1. FC Magdeburg haben sich gegenseitig einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf abgetrotzt. Beim 0:0 im Saarland hielt bei beiden Teams die lange Serie ohne eigenen Treffer.

Elversberg wartet jetzt seit 273 Minuten auf ein Tor, Magdeburg sogar seit 495. Immerhin holte der FCM nach zuletzt drei Niederlagen mit 0:11 Treffern mal wieder ein Unentschieden.

Elversberg war in der ersten Halbzeit die deutlich aktivere und gefährlichere Mannschaft. Magdeburgs Trainer Christian Titz hatte seine Elf mit Viererkette etwas defensiver orientiert aufgestellt, was sich auch in offensiver Harmlosigkeit ausdrückte.

Hugo Vandermersch (27.) und Kapitän Luca Schnellbacher (56./74.) hätten Elversberg in Führung bringen können. Auf der anderen Seite scheiterte der eingewechselte Bryan Teixeira (70.).

