Paul Fernie tritt nächste Woche seinen Dienst an

Foto: IMAGO/Volz/IMAGO/Volz/SID/IMAGO/Andreas Volz

Paul Fernie wird seinen neuen Posten als Sportdirektor des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 in der kommenden Woche antreten. Das gab das Schlusslicht am Mittwoch bekannt. Der Engländer, der am Mittwoch seinen 37. Geburtstag feierte, soll am Dienstag bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

Fernie war am Montag beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden mit "sofortiger Wirkung" rausgeworfen worden, weil er mitten im Abstiegskampf seine Ausstiegsklausel zum Saisonende gezogen hatte. Bei den nur wenige Kilometer entfernten Lilien übernimmt Fernie den Job von Carsten Wehlmann, der den Klub in der Winterpause verlassen hatte.

© 2024 SID