Nächste Pleite für Fiel und Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und auch im fünften Spiel nacheinander keinen Sieg gefeiert. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Fiel mit 0:2 (0:1) und tritt im Mittelfeld der Tabelle auf der Stelle.

Es war die dritte Niederlage am Stück, der SCP hingegen durfte nach sechs erfolglosen Spielen wieder jubeln. Nürnberg hätte mit einem Sieg die Marke von 40 Zählern erreicht und sich wohl endgültig den Klassenerhalt gesichert. So blieb der Club jedoch in Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen, die Verfolger könnten durch Siege am Wochenende aufschließen.

Die Paderborner fuhren den Auswärtssieg durch die Tore von Adriano Grimaldi (10.) und Visar Musliu (61.) ein, Youngster Can Uzun vergab einen Foulelfmeter für Nürnberg kurios (55., nach Videobeweis). Das Team von Lukas Kwasniok sprang vorerst auf Tabellenplatz acht.

