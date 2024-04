Nimmt Elfmeter zurück: Schiedsrichter Harm Osmers

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Steinbrenner

Die letzte Szene des Spiels sorgte für die größte Aufregung. Nachdem Schiedsrichter Harm Osmers in der Nachspielzeit den Foulelfmeter für Schalke 04 nach Videobeweis zurückgenommen hatte, kochten die Emotionen über. "Es ist kein klarer Fehler, daher muss es ein Elfmeter sein", schimpfte Trainer Karel Geraerts nach dem 1:1 (0:0) gegen den Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf bei Sport1.

Gästetorwart Florian Kastenmeier gab zu: "Wir haben meiner Meinung nach Glück gehabt." Osmers hatte zunächst auf ein Foul von Joshua Quarshie am Schalker Jungstar Assan Ouedraogo entschieden und dem Düsseldorfer die Gelb-Rote Karte gezeigt (90.+5). Dann schaltete sich der Kölner Keller ein, der Schiedsrichter schaute sich die Szene noch einmal am Monitor an und entschied: Kommando zurück - kein Elfer, kein Platzverweis. "Er hat dicke Eier bewiesen, da rauszugehen und den vor der Kulisse zurückzunehmen", meinte Kastenmeier.

Auch Fortuna-Coach Daniel Thioune gab zu: "Es hat einen Kontakt gegeben. Ich kann Karel verstehen, dass er Unmut hat. Aber nicht jeder Kontakt ist ein Foul." Sein Team hätte es "definitiv nicht verdient, als Verlierer vom Platz zu gehen". Mit dem Punkt nutzte Düsseldorf zwar die Gunst der Stunde nicht, den Rückstand auf den schwächelnden Tabellenzweiten Holstein Kiel deutlich zu verringern. Aber: "Es war ein großer Schritt in der Entwicklung meiner Mannschaft", sagte Thioune. Als Dritter liegt die Fortuna noch vier Punkte vor dem Verfolger Hamburger SV.

© 2024 SID