VfL-Trainer Uwe Koschinat

Der VfL Osnabrück hat die Chance auf einen Big Point im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vergeben. Beim 1. FC Magdeburg holte der Aufsteiger am Sonntag ein 1:1 (1:1). Der Tabellenletzte liegt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte hinter dem SV Wehen-Wiesbaden (32 Zähler) auf Relegationsrang 16.

Dave Gnaase (44./Foulelfmeter) sicherte Osnabrück mit seinem Treffer den Punktgewinn, Bryan Teixeira (41./Foulelfmeter) hatte die Gastgeber zuvor in Führung gebracht. Die Niedersachsen bleiben trotz des Punktes akut vom Abstieg bedroht, da sie neben dem Punkte-Rückstand von allen Mannschaften im Keller die klar schlechteste Tordifferenz aufweisen.

In der ersten Halbzeit in Magdeburg hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, ehe beide Teams innerhalb von drei Minuten vom Punkt erfolgreich waren. Nach der Pause spielten der FCM und der VfL gleichermaßen auf Sieg und erarbeiteten sich Chancen. In der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Kwasi Wriedt (90.+2) die große Chance auf den Osnabrücker Sieg und traf nur den Pfosten.

