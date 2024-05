Bittere Niederlage für die Hertha

Hertha BSC steuert auf ein tristes Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga zu. Der ambitionierte Hauptstadtklub unterlag am 32. Spieltag nach einem wilden Schlagabtausch mit 2:4 (1:1) beim Aufsteiger SV Elversberg und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Die Berliner, die bereits in der vergangenen Woche ihre letzte kleine Chance auf den Relegationsplatz verspielt hatten, rutschten auf den neunten Tabellenrang ab. Die SVE ist Zehnter.

Luca Schnellbacher (18., 54.) mit einem Doppelpack, Paul Wanner (65.) und Kevin Koffi (88.) trafen zum Sieg für die Gastgeber, die den Klassenerhalt schon seit Samstag sicher hatten. Die Herthaner glichen zwischenzeitlich durch ein Eigentor von Florian Le Joncour (26.) und Palko Dardai (61.) zweimal aus.

Die 9502 Zuschauer an der Kaiserlinde sahen eine intensive Partie mit hohem Tempo und vielen Chancen für beide Teams. Berlins Ibrahim Maza (47.) traf kurz nach der Pause mit einem satten Distanzschuss nur die Latte, danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die SVE.

