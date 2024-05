Karel Geraerts erwartet ein "spezielles" Spiel

Trainer Karel Geraerts vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 bedauert das Fehlen der Fans bei der verlegten Partie gegen den VfL Osnabrück am Hamburger Millerntor (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky). "Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir das nicht anders organisieren können", sagte Geraerts am Montag.

Die Verschiebung der ursprünglich für Samstag geplanten Partie war notwendig geworden, weil die Stadt Osnabrück das Stadion an der Bremer Brücke aufgrund baulicher Mängel der Dachkonstruktion gesperrt hat.

Bei der Suche nach einem alternativen Spielort war es zwischen beiden Klubs zu Verstimmungen gekommen. Die DFL hatte ihrerseits erklärt, dass aufgrund "einer geänderten behördlichen Lagebeurteilung und organisatorischer Herausforderungen" keine Zuschauer dabei sein können.

Schalke winkt bei einem Erfolg der vorzeitige Klassenerhalt. Osnabrück steht bei einer Niederlage als erster Absteiger der 2. Liga fest. "Die Mannschaft, die sich mental am besten auf diese Situation einstellen kann, wird sich durchsetzen", sagte Geraerts: "Das Training war gut, die Mannschaft ist bereit. Es kann keine größere Motivation geben. Wir können das Kapitel schließen."

