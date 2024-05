Geraerts und Wilmots blicken nach vorne

Kaum ist der Super-GAU vermieden, beginnt beim FC Schalke die Planung für die neue Saison. Nach dem Klassenerhalt freuten sich die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten nur kurz. "Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir in diese Position gekommen sind, denn das darf nicht mehr passieren", stellte Trainer Karel Geraerts nach dem erlösenden 4:0 (2:0) gegen den VfL Osnabrück im Nachholspiel bei Sky klar.

Sportdirektor Marc Wilmots schlug in die gleiche Kerbe. Es gehe nun darum, die kommende Saison vorzubereiten und den Umbruch im Kader voranzutreiben. "Wir brauchen einen guten Plan, keine verrückten Dinge", sagte der Ex-Profi: "Wir müssen eine junge Mannschaft zusammenstellen mit der Mentalität von Schalke."

Ob Trainer Geraerts dabei eine Rolle spielen soll, ist noch unklar - einiges spricht jedoch dafür, dass er auch kommende Saison bei den Knappen an der Seitenlinie steht. "Er liebt Schalke, er will bei Schalke bleiben", sagte Wilmots. Es gehe nun darum, sich an "einen Tisch zu setzen" und gemeinsame Entscheidungen zu treffen.

Geraerts war zuletzt mit einer Rückkehr in sein Heimatland Belgien in Verbindung gebracht worden, deutete nun aber den Wunsch an, bei S04 zu bleiben. "Es sind Gerüchte, mehr kann ich nicht sagen", sagte der Trainer und betonte: "Ich muss sagen, ich mag es sehr hier auf Schalke. Der Verein hat großes Potenzial."

