David Herold bleibt weiter beim Karlsruher SC

Foto: IMAGO / Eibner/IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC setzt in Zukunft weiter auf U20-Nationalspieler David Herold. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird die Leihgabe von Bundesliga-Rekordmeister Bayern München fest verpflichtet. In der abgelaufenen Spielzeit hatte sich der Linksverteidiger zum Stammspieler entwickelt.

"Ich freue mich, dass ich nun offiziell Teil des KSC bin. Ich hatte eine tolle erste Saison hier", sagte Herold. Insgesamt kam der 21-Jährige 2023/24 auf 24 Pflichtspiele, in denen er ein Tor und einen Assist verbuchte. Mit seinen Leistungen hatte es Herold im März auch zum ersten Mal seit drei Jahren in eine deutsche U-Nationalmannschaft geschafft.

Für den KSC sei das Ziehen der Kaufoption "ein logischer Schritt", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis. Zuvor hatte Herold beim FCB seit 2016 alle Jugendmannschaften durchlaufen und war vor seiner Leihe zum KSC ein halbes Jahr beim österreichischen Erstligisten SCR Altach aktiv.

