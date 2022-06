Dynamo muss sich vor dem DFB-Sportgericht verantworten

Die Sportgerichtsverfahren gegen den Drittligisten Dynamo Dresden werden in einer mündlichen Verhandlung am 11. Juli verhandelt. Das teilte Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Der Zweitliga-Absteiger muss sich wegen der "Vorkommnisse" im Ligaspiel Anfang April gegen Schalke 04 und in den beiden Relegationsspielen Ende Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern vor dem DFB-Sportgericht verantworten.

Der DFB-Kontrollausschuss hatte wegen der "grundsätzlichen Bedeutung der Verfahren und zur ordnungsgemäßen Aufklärung der Sachverhalte" eine mündliche Verhandlung beantragt.

