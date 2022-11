Schikora erzielt den Siegtreffer für Aue

Erzgebirge Aue ist in der 3. Fußball-Liga am 17. Spieltag ein Befreiungsschlag gelungen. Bei Borussia Dortmund II setzte sich der Zweitliga-Absteiger am Freitagabend mit 1:0 (0:0) durch und kletterte nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg mit 14 Punkten zunächst vom letzten auf den 18. Rang.

Marco Schikora (46.) traf per Direktabnahme und ließ die Veilchen drei Tage nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen den MSV Duisburg gleich nach dem Seitenwechsel jubeln. Die Dortmunder (18) liegen nach drei Pleiten in Serie auf dem 14. Tabellenplatz.

