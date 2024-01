Der Ex-Sportdirektor vom österreichischen Bundesligisten SK Austria Klagenfurt, Matthias Imhof, hat nach Patrick Greil (vom SK Rapid) mit Markus Pink den nächsten Spieler aus seiner Zeit bei den Kärntnern (September 2020 bis Juni 2023) zum SV Sandhausen geholt, wo der 55-jährige Erlenbacher seit Sommer als Sportdirektor fungiert. Pink war in 2023 vom Frühjahr bis Jahresende bei Shanghai Port und wurde mit dem Klub Chinesischer Meister. Laut Kronenzeitung unterschreibt der 32-jährige Klagenfurter beim deutschen Drittligisten einen Vertrag für eineinhalb Jahre inkl. Option für ein weiteres.

Nach neun Monaten Shanghai Port und China-Challenge wieder zurück in Europa, och nicht seiner Geburtsstadt Klagenfurt, sondern im beschaulichen Sandhausen in Baden-Württemberg in der 3. Liga in Deutschland: Mittelstürmer Markus Pink.

Markus Pink auf "Gartlers Spuren"

Für SH Port absolvierte der klassische Mittelstürmer 18 Pflichtpartien und steuerte dabei vier Tore und zwei Assists bei. Sein auslaufender Vertrag wurde nach der Meistersaison nicht verlängert.

Für Austria Klagenfurt stehen bei Markus Pink wettbewerbsübergreifend 121 Pflichtpartien mit stolzen 59 Toren und 17 Assists zu Buche. Im ersten Bundesliga-Jahr mit den Kärntner Violetten, der Saison 2021/2022 profitierte der Torjäger auch von Mittelfeld-Motor Patrick Greil, mit dem es nun in Sandhausen ebenso ein Wiedersehen gibt wie mit Ex-Klagenfurt-Sportdirektor Matthias Imhof. Auch Tim Maciejewski und Alexander Fuchs haben ebenfalls eine Vergangenheit beim Klub vom Wörthersee.

In der Saison 2014/15 ging bereits schon mal ein Österreicher auf Torejagd für den SV Sandhausen: René Gartler, ehemals u.a. SK Rapid, LASK, SV Ried und SKN St. Pölten.

"Bereits im letzten Wintertransferfenster ein Kandidat in Sandhausen"

SVS-Sportdirektor Matthias Imhof in der Aussendung des Klubs aus dem Rhein-Neckar-Gebiet: "Wir sind froh, dass wir Pinki nun verpflichten konnten, nachdem er bereits im letzten Wintertransferfenster ein Kandidat in Sandhausen gewesen ist. Er ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht."

SVS-Neuzugang Markus Pink: "Ich möchte so schnell wie möglich Anschluss finden und die Mannschaft kennenlernen. Ich sehe im Verein viel Potenzial, mich reizt die sportliche Herausforderung des Aufstiegs – deshalb fiel meine Entscheidung auf den SV Sandhausen."

Der Klub aus Baden-Württemberg stieg in der vergangenen Saison aus der 2. Liga ab und belegt derzeit Tabellenplatz 8 in Liga 3. Auf Leader SSV Jahn Regensburg hat der SV Sandhausen bereits 15 Punkte Rückstand, auf den Zweiten Dynamo Dresden 13. Auf den Relegationsplatz fehlen allerdings nur drei Zähler.

🆕✍️ Das offensive Zentrum des SV Sandhausen wird mit Stürmer Markus Pink verstärkt. Der 32-Jährige Angreifer stand zuletzt beim chinesischen Erstligisten Shanghai Port unter Vertrag.#SVS1916 #WirEchtAnders pic.twitter.com/UkoU9szGpC — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) January 4, 2024

Fotocredit: IMAGO/VCG